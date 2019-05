Come proseguire gli studi? Seminario per i genitori di chi deve decidere il proprio destino

Giacomelli: "Orientamento occasione preziosa, spesso le famiglie non hanno le giuste informazione per supportare i figli nelle loro scelte".

La Spezia - Giovedì 30 maggio alla Mediateca Regionale "Sergio Fregoso" nell’ambito del progetto "Progettiamocilfuturo", Aliseo - “Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento” organizza - dalle 18 alle 19:30 – un seminario rivolto ai genitori di studenti della classe seconda secondaria di primo grado per offrire loro un aiuto nello svolgimento del loro importante ruolo di supporto ai ragazzi nel momento della scelta del percorso scolastico e lavorativo. In parallelo saranno disponibili laboratori di orientamento per i ragazzi per aiutarli a riconoscere le proprie abilità e ad approcciare le opportunità formative e di lavoro offerte dal territorio. I genitori possono prenotarsi sul sito www.progettiamocilfuturo.it/famiglie. L’iniziativa è patrocinata dal Comune della Spezia e rientra tra le attività di supporto all’orientamento realizzate di concerto con Regione Liguria. “L’orientamento è un’occasione preziosa per tutti gli studenti per programmare il proprio percorso di studi. Ha dichiarato l’assessore all'università, ricerca e formazione Genziana Giacomelli - Come amministrazione Peracchini abbiamo fin da subito sviluppato politiche per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro passando attraverso l’orientamento e la formazione professionale mirata sulla base delle richieste che il mercato e il tessuto economico richiedono. Orientare i più giovani e in questo caso anche le famiglie, è una opportunità importante perché le scelte di oggi potranno segnare il futuro dei nostri ragazzi. In particolare – conclude Giacomelli - questo appuntamento è rivolto alle famiglie che spesso non hanno le giuste informazione per supportare i figli nelle loro scelte. La creazione di una rete formata da scuola, enti, istituzioni e rappresentanti del mondo economico ed imprenditoriale non sarebbe infatti completa se non comprendesse anche le famiglie.”