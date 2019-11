Come cambiano le famiglie: nuove relazioni genitori-figli, nuovi bisogni

La Spezia - Quali nuove relazioni genitori-figli? Di quali servizi hanno bisogno le famiglie? Quali risorse sanno mettere in campo? E ancora, come sono cambiate le famiglie? Saranno queste le domande al centro dell’incontro di riflessione sulle famiglie spezzine che cambiano, con i loro bisogni e le loro risorse, che si terrà venerdì 6 dicembre alle 15 nella Mediateca Regionale Ligure, di via Firenze 37 alla Spezia.



L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale, si colloca all’interno delle attività di comunicazione e divulgazione alla cittadinanza dell’Osservatorio del Cambiamento Sociale del Comune della Spezia ed è frutto di una ricerca di intervento realizzata in collaborazione con l’Università di Firenze e in rete con Tribunale, Asl, Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Caritas, Università di Genova, Fondazione Carispezia e Uisp.



Dopo i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, interverranno il filosofo Fabio Gabrielli e la pedagogista Elena Marescotti, che forniranno una prospettiva nazionale e internazionale sul tema. L’evento si propone come un’occasione, aperta a tutti, di dialogo condiviso sui servizi disponibili, nonché su quelli ancora da creare per le famiglie e i giovanissimi cittadini del nostro territorio in modo da rispondere alle nuove sfide sociali e culturali della nostra città.