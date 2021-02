Come cambiano le comunità di quartiere nel lavoro di Gilda Esposito

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto dal Presidente di Anteas Mario Borromeo lo studio “Il futuro di prossimità. Quartieri e cittadini solidali alla Spezia” a cura di Gilda Esposito, con fotografie di Simona Accettura, in collaborazione fra Anteas e MoCa Future Designers spin off dell’Università di Firenze e pubblicato con i fondi del 5x1000.

Lo studio mette a confronto due quartieri popolari della Spezia, Fossitermi e le Pianazze, per comprendere quanto siano cambiati nel tempo e per trasmettere alle nuove generazioni quanto sia differente il modo di intendersi come comunità. Lo studio fotografico, sociologico e demografico, mette al centro il punto di vista dei cittadini raccogliendo spunti e idee per la costruzione di una comunità a misura di cittadino. Il progetto è stato realizzato prima della crisi sanitaria da Covid-19 ma contiene anche riflessioni sul periodo pandemico che stiamo vivendo.



“Nel momento storico che stiamo attraversando caratterizzato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso dove la parola d’ordine è distanziamento sociale, è confortante trovare un’inversione di tendenza con la promozione del concetto di prossimità in questo interessante studio urbano di Anteas La Spezia che ringrazio – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Come Amministrazione, siamo pronti a raccogliere gli spunti di riflessione e le proposte mirate per ogni quartiere contenute in questo studio: negli ultimi anni, l’Amministrazione ha messo in campo una serie di iniziative importanti proprio per mettere al centro il cittadino e il suo impegno civico con il sostegno del Comune. E’ un impegno che non si ferma e che dopo la pandemia dovrà tornare primario per investire su tutte quelle energie solidali che sono emerse nei momenti più difficili dell’emergenza.”