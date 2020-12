Comando Marittimo Nord, visita virtuale del sottosegretario Tofalo

La Spezia - Venerdì 27 novembre, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, nell’ambito della visita "virtuale", organizzata dal Comando Logistico della Marina Militare, ha potuto assistere alla presentazione del Comandante Marittimo Nord, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio.



Alla videoconferenza hanno partecipato l’ammiraglio di squadra Eduardo Serra, il direttore dell’Arsenale della Spezia, contrammiraglio Andrea Benedetti, il direttore del Centro Interforze Munizionamento Avanzato, capitano di vascello Santino Mussi e il direttore del Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali, capitano di vascello Gennaro Falcone. La videoconferenza, strumento ormai consueto in periodo di emergenza sanitaria, ha rappresentato la visita istituzionale del Sottosegretario per far conoscere nel dettaglio l’intera struttura tecnico-logistica della Forza Armata che gravita attorno al polo spezzino e che rappresenta l’eccellenza del supporto fornito alla Squadra Navale. Inoltre l’Ammiraglio Lazio ha ricordato il contributo del personale militare e civile che sta operando con i diversi assetti dispiegati, in sinergia con le aziende sanitarie locali del nord Italia per incrementare le misure per la prevenzione dell’epidemia di SARS-COV-2.



Il Sottosegretario di Stato alla Difesa ha concluso la videoconferenza ripromettendosi di fare una visita di persona al Comando Marittimo Nord appena le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno.