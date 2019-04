Com'è cambiata la Provincia nella storia?

La Spezia - La Provincia della Spezia e la Consulta Provinciale Femminile della Spezia promuovono un convegno sul tema del ruolo e delle prospettive delle Province nell’attuale assetto amministrativo italiano. Intervengono il Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università di Pisa Alfredo Fioritto che offrirà il proprio contributo sull’ordinamento delle Province dopo l’emanazione della legge Delrio (la n. 56/2014). A seguire sarà il dott. Giuseppe Bongiovanni, autore di una Tesi di Laurea di ricerca sugli Enti di area vasta, che proporrà una riflessione su quale futuro si possa prospettare per le Province italiane.



Il dott. Mauro Lubatti, ex Prefetto della Spezia, ripercorre storia e aspetti istituzionali del rapporto tra Provincia, ente locale di area vasta, e Prefetto ovvero rappresentante del Governo sul territorio. L’evento sarà introdotto da Eliana Bacchini, presidentessa della Consulta Provinciale Femminile della Spezia. Giorgio Cozzani, attuale Presidente della Provincia della Spezia, illustrerà le conclusioni del dibattito. A seguire sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

L’appuntamento è per venerdì 12 aprile, alle 17:30, nella Sala Consiliare della Provincia, in via Veneto 2 alla Spezia.