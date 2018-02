Colonnetti: “La Spezia non ha bisogno di rilancio ma di narrazione”

La Spezia - “Non è una città da rilanciare ma da valorizzare”. Lo dice Aldo Colonnetti, filosofo, storico e teorico del design e dell’architettura (intervenuto QUI). Se pensa alla Spezia l’illuminazione è immediata. “Rilanciare quello straordinario capolavoro che voi avete: l’arsenale”. Chiaramente qua si parla di turismo e delle potenzialità da quel punto di vista della base navale sabauda. Il percorso cultura della nuova cartina della città finisce proprio lì, al Museo Navale. “Questa mappa rappresenta non solo l’idea, ma una forma più tangibile - dice - E’ solo l’inizio: perché l’itinerario della Spezia deve essere intrapreso prendendo il meglio del contesto territoriale. Le persone innanzitutto, dai poeti a un designer come Gaetano Pesce o uno scrittore come Mario Soldati. Per noi milanesi è sempre stata una città di transito, se non quando accompagnavi un amico a fare il marinaio di leva.



Ma è una città di grande qualità, con forte identità urbanistica e architettonica. Si tratta di riprenderle e metterle dentro una narrazione, come si dice ora”.



L’esempio è il mercato di Barcellona, da cui si può traguardare a quello spezzino ”che può essere ricontestualizzato senza fargli male. Questo Paese ha delle grandi città ma le sue forza sono le piccole città. Che hanno storia e approdi turistici, ma che non hanno percorsi. Mettiamo in rete le nostre eccellenze con qualche elemento di innovazione, sempre nel rispetto tra le attese e i momenti rivoluzionari”.