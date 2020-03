Collage di Non una di meno per l'otto marzo: "Per dar voce alle donne che non ne hanno"

La Spezia - “Ti amo da morire, per questo ti ho ammazzata”. Questa e altre frasi ad effetto sono comparse nella notte in alcune zone della città, sottoforma di collages affissi sui muri e poi rimossi. Si è trattato di un'iniziativa del collettivo “Non una di meno – La Spezia” alla vigilia dell'otto marzo con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sulla situazione della donna nel nostro Paese.



“Italia, ogni 72 ore, una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner o ex partner – scrivono in una nota le attiviste - 3 femminicidi su 4 avvengono tra le mura domestiche, sia le vittime che gli aggressori sono in maggioranza di nazionalità italiana. Nel mondo il femminicidio è la prima causa di morte delle donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni. Un'altra triste caratteristica dei femminicidi è la rabbia che l'assassino sfoga sulla vittima, nella maggior parte dei casi le donne vengono colpite ripetutamente e quasi mai con un solo colpo mortale. L'arma preferita è il coltello, ma in alcuni casi la vittima è aggredita e uccisa senza uso di armi, con pugni, calci, testate, poi strangolata o soffocata. In percentuale minore, negli episodi di omicidio, viene utilizzato liquido infiammabile, impiegato sulla vittima ancora in vita o usato per occultarne il cadavere”.



“Nonostante i dati allarmanti, il fenomeno è sottovalutato nel dibattito pubblico e affrontato dai media, nella maggior parte dei casi, con narrazioni che tendono al sensazionalismo e alla colpevolizzazione delle vittime.

Da qualche mese sono comparsi in Francia dei cartelli bianchi con lettere nere o rosse, incollati sui muri uno accanto all'altro a formare delle frasi contro la violenza di genere, la violenza maschile sulle donne, gli stupri e i femminicidi. Lo stile è diretto, le parole sono crude, per non creare alcun romanticismo attorno a ciò che alcuni considerano un crimine “passionale”. I collage sono silenziosi ma potenti: permettono alle donne di riprendere voce nello spazio pubblico. Sulla scia delle francesi – concludono - si sono creati dei gruppi in Inghilterra, Belgio, Polonia, Italia e persino in Siria. Anche NUDM La Spezia ha voluto contaminare lo spazio pubblico della città per dare voce a tutte quelle donne che più non hanno voce”.