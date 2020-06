Colf, badanti, lavoratori agricoli: Prefettura avvia regolarizzazione

La Spezia - Hanno preso il via oggi allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura della Spezia le procedure per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari degli immigrati extracomunitari impiegati come colf, badanti e lavoratori agricoli presenti in Italia da prima dell’8 marzo 2020. L'operazione di emersione si chiuderà il 15 luglio. Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Il datore di lavoro, che svolge la sua attività lavorativa in questa provincia, deve presentare la domanda di regolarizzazione, per via telematica, allo Sportello unico, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul 'manuale dell’utilizzo del sistema', pubblicato sul medesimo sito.



All’indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, da oggi e fino al 15 luglio 2020.

Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.

La regolarizzazione interessa i seguenti settori produttivi, così come individuati dall’Allegato 1 al decreto interministeriale del 27 maggio 2020:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.



Per il primo settore il datore di lavoro deve disporre di un reddito imponibile non inferiore a 30.000 euro, mentre per il lavoro domestico o di assistenza alla persona il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da una sola persona e non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Non ci sarà verifica dei requisiti reddituali per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. L’emersione prevede il pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore dichiarato.

Sarà cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fissare un appuntamento con il datore di lavoro e il lavoratore straniero per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.

Sul sito della Prefettura sarà disponibile tutta la normativa di riferimento.



«Valuteremo ciascuna istanza con grande attenzione - ha affermato il Prefetto Inversini – con il contributo degli altri enti competenti. Auspichiamo anche la collaborazione dei patronati e delle associazioni datoriali affinché le domande giungano complete della documentazione prevista per agevolare il lavoro dell’ufficio e favorire una snella definizione dell’iter».