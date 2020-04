Colazioni con il sorriso, una nuova iniziativa di solidarietà

La Spezia - Ogni donazione, grande o piccola che sia, permette di aiutare e stare accanto alle persone più fragili e bisognose. L’azienda Italcaffè in merito ha deciso di devolvere parte del suo incasso all'iniziativa “Colazioni col sorriso”. In una nota si legge: “In occasione dell'attuale emergenza dovuta all'epidemia Covid-19, Italcaffè desidera contribuire nel supportare coloro che non possono occuparsi direttamente delle loro necessità, ancor di più in questa terribile situazione. A sostegno di tutto ciò, una parte del nostro ricavato, derivante dalle nostre vendite on line sui negozi www.italcaffe.it e www.italcaffeshop.com verrà devoluto all'iniziativa "Colazioni con il sorriso" promossa dalla Onlus "Gruppi di Volontariato Vincenziano - Gruppo San Giovanni Bosco" della Spezia. L'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 oltre che sanitaria sta diventando sempre più sociale, colpendo soprattutto chi purtroppo già viveva in situazioni di estrema difficoltà e fragilità. Grazie alla generosità, all'unione e alla solidarietà cerchiamo di dare un segno di speranza e conforto a favore di tutti coloro che sono in estrema difficoltà. Contribuiamo insieme nel sostenere questa iniziativa”.