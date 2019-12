Col Carpacalendario un 2020 in compagnia della fattoria del Carpanedo e dei disegni di Lapipa

La Spezia - Il Natale a avvicina, l'anno nuovo è dietro l'angolo e quest'anno La Fattoria biologica didattica del Carpanedo ha voglia di entrare nelle case degli spezzini e festeggiare con loro e i loro bambini.

Per farlo lo staff del Carpanedo ha realizzato il Carpacalendario (Formato A3, cartoncino ruvido, da appendere).



"Siamo tanto felici e orgogliosi che Lapipa abbia creato per il Carpanedo queste meravigliose illustrazioni - affermano dalla fattoria -. Il Carpacalendario è un oggetto pensato con gioia, passione e fantasia, per sostenere il progetto della fattoria.

Non si può non volerlo".



Per maggiori informazioni sulle modalità di acquisto potete chiamarci al 3939084775 o scriverci in privato sulla pagina.