Coi soldi della mancata piazza sospesa sarà restaurato il parco della Rimembranza

La Spezia - Dalla piazza sospesa che doveva sorgere fra i giardini pubblici e la passeggiata Morin alla riqualificazione del Parco della Rimembranza. Metà di quel finanziamento, complessivamente erano 1,5 milioni di fondi regionali, servirà dunque a rimettere in sesto il più antico parco della città della Spezia: la delibera di giunta di questa mattina ha dato il placet finale allo stanziamento di di 726 mila euro che saranno destinati al recupero dello spazio verde di Gaggiola che delimita i quartieri di Rebocco e la Chiappa dopo che la Soprintendenza ai beni archeologici, belle arti e paesaggio della Liguria aveva fermato il discusso progetto di collegamento tra il centro città e il lungomare.



Non è l'unica notizia del giorno per quel che riguarda palazzo civico perché altri 500mila euro di quello stesso finanziamento derivante dal Fondo Strategico Regionale saranno utilizzati per la riqualificazione dei porticati di via Veneto, viale Italia e corso Nazionale, per un importo di 420 mila euro, e 80mila andranno a concretizzare il progetto definitivo di riqualificazione di via Viano, nel quartiere della Chiappa, dove è prevista la realizzazione di una quindicina di posti auto. "Prosegue l’impegno dell’amministrazione - ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - per restituire decoro e bellezza alla città grazie anche all’attenzione che Regione Liguria riserva al nostro territorio. Vogliamo intervenire visto l’interesse pubblico di spazi e aree altamente funzionali all’economia e alla qualità dell’ambiente urbano cittadino". "I fondi stanziati oggi – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Piaggi – sono volti alla riqualificazione di tre importanti aree, in particolare via Viano con evidenti problematiche dovute al dissesto stradale provocato dalle radici dei pini, il Parco della Rimembranza, emblema della storia cittadina purtroppo abbandonato da decenni e la riqualificazione dei portici del centro cittadino. Il nostro obiettivo è quello di porre attenzione sul recupero del patrimonio comunale esistente, partendo dalle opere prioritarie per raggiungere tutti i quartieri della Città".



Che cosa avverrà al Parco della Rimembranza? Costruito nel 1923 in memoria dei caduti della Grande Guerra, in aderenza al complesso murario ottocentesco, costituisce patrimonio storico della Città ed è un bene culturale vincolato. La filosofia alla base dell'intervento è quella di preservare i valori architettonici e ambientali che lo caratterizzano con opere di manutenzione straordinaria finalizzate a una riqualificazione complessiva del Parco. Saranno ripristinati la scalinata interna adiacente alle mura sabaude, la pavimentazione e i vialetti interni, la recinzione metallica perimetrale e le cancellate di accesso, le panchine esistenti e verranno sostituite con nuove quelle non più recuperabili. Verranno sostituiti i cestini per i rifiuti e verrà pulito il laghetto, con tanto di sostituzione della sua recinzione. Verranno inoltre sostituiti i giochi metallici con nuovi di legno e verrà sostituita la fontana collocata all’ingresso. Infine verrà ripristinato gli impianti di scarico delle acque e verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione con le medesime caratteristiche approvate dalla Soprintendenza in sede di progetto esecutivo relativo al recupero e riqualificazione delle mura ottocentesche. Verranno abbattuti gli alberi malati e piantumati di nuovi. Non mancheranno poi i pannelli informativi finalizzati alla commemorazione dei Caduti e verrà pulita l’area parcheggio in prossimità del Parco.