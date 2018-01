Cocktail e miscelazione, un corso certificato con Aibm project

La Spezia - Il Vino ed i liquori e distillati: corso di avvicinamento alla degustazione per capire le basi della miscelazione. Quanto è importante per un addetto di bar la conoscenza del vino e del suo mondo? Quanto invece il suo utilizzo come aperitivo o come bevanda da meditazione oppure come ingrediente per i cocktail?

Per avere un’unica risposta, da oggi AIBM Project propone un corso specifico per gli addetti del settore e per gli appassionati del bere miscelato, che vogliono saperne di più su cos’è il vino, i distillati, come degustarli.

Il corso si articolerà in 10 lezioni da 3 ore ciascuna, in cui si approfondirà la conoscenza delle variegate tipologie di vino, di alcuni distillati, attraverso la sua degustazione e la capacità di apprendere le tecniche corrette per la costruzione dei più importanti cocktail a base di vino.



Presentazione corso 13 Febbraio dalle 14,30 alle 15,30

Lezioni: 20 - 22 - 27 Febbraio - 1 - 6 - 8 - 13 - 15 - 20 - 22 marzo

Totale 30 ore in 10 lezioni, dalle 1430 alle 17,30.





Il programma del corso:



Prima lezione



Il vino: Principi di Viticoltura ed Enologia

Le tipologie di Bar ed i vini più adatti da servire

Degustazione di un vino bianco

Il Kir: origine, storia e degustazione



Seconda lezione

La maturazione del vino e le principali pratiche di cantina

Le figure del bar. Etica e caratteristiche professionali

Degustazione di un vino rosso giovane

Lo Spritz Veneziano: origine , storia e degustazione



Terza lezione

Le varie tipologie di vino ed il loro specifico utilizzo nel bar

Comunicazione e vendita: come proporre e vendere il vino nel bar

Degustazione di un vino rosato. Analisi e degustazione della Creme de Cassis.

Il Bellini: origine, storia e degustazione



Quarta lezione

Lo Champagne: Un territorio, una storia ed un metodo di spumantizzazione.

Lo Champagne come e quando servirlo ed il suo accostamento con il cibo

Degustazione di un vino Champagne o Metodo Classico

Il Cocktail Champagne: origine, storia e degustazione



Quinta lezione



I grandi spumanti Italiani ed il Cava

Metodo Classico e metodo Martinotti. Spumanti non dosati e spumanti dolci. Quando e come servirli ed il loro avvicinamento al cibo.

Degustazione di un vino Spumante metodo Martinotti

Il Mimosa ed il Rossini: origine, storia e degustazione



Sesta lezione

I vini aromatizzati: origine, produzione e diffusione

Come servirli e come utilizzarli nei cocktail

Degustazione di tre diverse tipologie di vermouth

I vermouth e le bevande miscelate: Un binomio perfetto

Il Martini dry e le sue varianti: origine, storia e degustazione



Settima lezione

I grandi vini liquorosi: dal Marsala al Porto, Lo Sherry ed il Madeira

Come e quando servirli al bar e come abbinarli al meglio al cibo

Degustazione di due tipologie di vino liquoroso

Il Porto Flip: origine, storia e degustazione



Ottava lezione

La conservazione del vino; temperatura di servizio ed i bicchieri adatti

Tecniche speciali di servizio del vino: La decantazione

Come guadagnare in un bar con la vendita del vino: le strategie di vendita

Degustazione di un vino rosso lungamente affinato



Nona lezione

Visita in una cantina del territorio. La vigna, la produzione e la maturazione dei vini

Laboratorio di degustazione vini dell’azienda vitivinicola.



Decima ed ultima lezione



Come creare un cocktail originale a base di vino: cocktail aperitivi e cocktail da dopo

pasto. I principi da seguire ed i metodi di miscelazione.

Ripasso degli argomenti trattati nel corso



Autovalutazione, Cocktail Show e consegna attestato di partecipazione. Il corso prevede inoltre libro di testo, attestato di partecipazione, tessera associativa e copertura assicurativa.