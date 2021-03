Cobas sul piede di guerra: "Pronti allo sciopero, Atc inefficiente e servizio impoverito"

La Spezia - I Cobas di Atc sono pronti a proclamare lo sciopero. Nei giorni scorsi il direttivo ha inviato una lettera all'azienda comunicando l'avvio formale della procedura di raffreddamento.

Secondo i Cobas per il lavoro privato Atc "continua a prendere decisioni repentinamente e unilateralmente" e a "un anno da inizio pandemia e in nome della stessa, l'azienda mostra la sua efficienza praticando scelte e adottando soluzioni poco lungimiranti e tendenti ad impoverire ulteriormente la produttività, con l'aumento dei servizi in subconcessione, il taglio dei turni e i mancati investimenti in manutenzione e strutture".



Per i Cobas Lp "non può più essere giustificata l'inefficienza aziendale: in nome del Covid-19, risulta evidente la scarsa capacità organizzativa e la povertà di idee innovative messe in campo. Le cause di questa situazione probabilmente siano da ricercarsi anche in una sorta di "stanchezza" evidenziata nella gestione di alcuni cruciali comparti aziendali", concludono.