Cobas, corsi gratuiti online per i precari della scuola

La Spezia - Mercoledì prossimo 13 maggio 2020, in modalità online, parte il corso nazionale di formazione

gratuito per i precari della scuola iscritti al Sindacato Cobas, sui concorsi straordinario e ordinario, organizzato dal CESP/COBAS - Centro Studi per la Scuola Pubblica, con il seguente programma:

1. 13 maggio -Rino Capasso, CESP Lucca, Costituzione: principio di uguaglianza e diritto

all'istruzione - Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. 20 maggio -Ferdinando Alliata, CESP Palermo, Funzione docente: diritti e responsabilità.

3. 27 maggio -Nino De Cristofaro, CESP Catania, Legge 107/2015 - Organi Collegiali.

4. 3 giugno -Serena Tusini, CESP Massa Carrara, Sistema di Valutazione Nazionale, RAV, Piani

di Miglioramento.

5. 10 giugno -Salvatore Di Stefano, CESP Catania, Metodologie, prove di verifica.

6 . 17 giugno -Sebastiano Ortu, CESP Pisa, Legislazione degli alunni con disabilità e con BES e

strumenti didattici idonei alla loro inclusione.

7. 24 giugno -Ugo Camarri, psicologo pedagogista, Fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione.

Diffusione tramite piattaforma con credenziali che saranno fornite entro lunedì. Le trasmissioni

avverranno alle ore 17,00 per tutte le 7 giornate

I siti internet: http://cobas-scuola.it/

http://www.giornale.cobas-scuola.it/

Le E-mail: La Spezia – cobaslaspezia@gmail.com

Massa – cobasmassacarrara@gmail.com

La pagina FB: COBAS MS SP