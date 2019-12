Cna, targhe 'Alta fedeltà' per quattro storici artigiani spezzini

La Spezia - La sala riunioni di Cna ieri si è riempita dei pensionati dell’associazione per il consueto appuntamento dello scambio d’auguri natalizi: un pomeriggio speciale ricco di emozioni, di commozione e di tenerezza.

L'occasione è stata utile per fare il punto sui dati di tesseramento che vede l’associazione incrementare annualmente i propri iscritti grazie anche alle molteplici attività sociali e culturali proposte. Sono state, dunque, illustrate le linee guida del programma per il 2020.

In conclusione, alla presenza del Presidente di CNA Pensionati Claudio Pomodoro e della Presidente CNA La Spezia Federica Maggiani, a sorpresa di tutti i partecipanti sono state conferite quattro targhe di “Alta fedeltà” a degli iscritti della Confederazione nazionale dell'Artigianato e piccola e media impresa della Spezia a degli artigiani ultraottantacinquenni che hanno iniziato la propria attività insieme a Cna e sono in seguito passati con il tempo al gruppo Pensionati.



I quattro insigniti sono: Agosti Alberto commerciante del 1928, Maccione Benito Sandro artigiano riparatore tv classe 1932, Baldini Elvio fotografo del 1933 e Alvisi Franco sarto da uomo ancora in attività del 1928. Tutti protagonisti dell'associazione che anche oggi forniscono il proprio speciale contributo impegnandosi nella direzione Cna Pensionati La Spezia con un grande senso di appartenenza e competenza.



Il messaggio della targa:



Il tuo percorso lavorativo con noi,



il tuo impegno da pensionato con noi,



il tuo essere uno di noi con garbo ed entusiasmo



è, e sarà sempre, un fiore all’occhiello per la nostra Associazione



Con infinita gratitudine i nostro premio di Alta Fedeltà



Nella foto, dalla prima in alto a sinistra, in senso orario: Maccione, Alvisi, Baldini e Agosti.