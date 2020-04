Cna pensionati dona mascherine e gel alla Caritas

La Spezia - Il filo della solidarietà non si ferma anzi si rafforza contro l’emergenza Coronavirus per i pensionati della Cna spezzina. Il direttivo degli ex artigiani e imprenditori ha infatti deliberato di anticipare la propria quota che annualmente viene donata a cause di beneficenza per sostenere chi lotta contro il contagio di Covid-19. Cna Pensionati La Spezia ha raccolto dunque una sostanziosa cifra e ha acquistato oltre 1000 mascherine e 150 gel disinfettanti donandoli al centro diurno della Caritas diocesana della Spezia.

Il materiale è stato consegnato questa mattina al direttore della Caritas Diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato Don Luca Palei e agli altri volontari che ogni giorno prestano il proprio servizio per dare accoglienza e cibo alle persone in difficoltà e senza fissa dimora.



“In questo momento la carità e il sostegno di chi cammina con noi è fondamentale - ha commentato Don Luca Palei -, è un modo anche per sentirci meno soli nella nostra attività. Inoltre, questo materiale ci è indispensabile dato che abbiamo oltre 90 ospiti nella nostra struttura”.

“Con piacere facciamo del nostro meglio per venire incontro alle esigenze di chi ha più bisogno in questo momento -. Spiega in rappresentanza dei Pensionati Cna La Spezia Francesco Santoro -. A fine anno dedichiamo sempre un contributo ad una buona causa, vista la necessità abbiamo deciso di anticipare questa devoluzione e dedicarla a qualcosa di utile e urgente , data l’emergenza Coronavirus”.