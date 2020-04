Cna Liguria invita gli associati a sostenere la Protezione civile

La Spezia - "Fin dall'inizio dell’emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 l’attività della Protezione civile della Liguria è stata indispensabile al pari dell’incommensurabile impegno di tutto il comparto sanitario. I volontari della Protezione civile ligure sono impegnati nell‘organizzare e svolgere la consegna delle mascherine alla nostra stessa Confederazione per la distribuzione alle imprese in attività. E sono tanti altri i servizi che svolgono le squadre territoriali, come la consegna della spesa e delle medicine agli anziani e ai positivi al Coronavirus in isolamento a casa". Lo afferma la Cna ligure che per queste ragioni sostiene economicamente l'impegno della Protezione Civile della nostra Regione e invita i propri associati a contribuire alla causa. "Anche se questo momento è molto difficile per tutti - così dall'associazione -, è possibile fare delle donazioni alla Protezione Civile della Liguria all’IBAN IT36F0613501406000002857680".