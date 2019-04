Cittadini consapevoli impegnati in due manifestazioni contro l'utilizzo degli animali nel circo

La Spezia - Il 20 ed il 25 aprile si sono svolti due presidi informativi con volantinaggio organizzati dal gruppo Cittadini consapevoli per manifestare la propria contrarietà al circo con animali alla Spezia, nel parcheggio esterno scoperto di Via Ettore Cozzani.

Due nuove azioni sono previste per domani, 27 aprile, dalle 16,30 alle 17,45 e dalle 20 alle 21.15. Un nuovo presidio è organizzato per domenica 28 aprile dalle 16.30 alle 17.45.



"Lo scopo degli eventi - si legge in una nota del movimento - è di sensibilizzare la cittadinanza sull’utilizzo degli animali nei circhi con modi pacati ed educati, rispettosi anche degli operatori in quanto non siamo contrari agli spettacoli itineranti ma solo all’utilizzo degli animali negli stessi.