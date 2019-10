Cittadini affamati di risposte su Enel e vivibilità nel quartiere alle Pianazze

La Spezia - Non sono mancate le scintille all'incontro con i cittadini che si è tenuto in serata alle Pianazze al quale hanno partecipato i sindaci della Spezia Pierluigi Peracchini e di Arcola Monica Paganini. Tanti i temi che i cittadini hanno voluto tirare fuori a partire da viabilià e sicurezza ma a farla da padrone alla fine è stata l'area Enel. A moderare il dibattito è stato Giuseppe Mori del Comitato "Pianazze nel cuore" che ha esordito mettendo in evidenza il fatto che mancano centri di aggregazione e che solo la gentilezza di Alex, il titolare del bar che ha ospitato l'iniziativa, si è potuto tenere l'incontro.

Scintille, dicevamo, perché da un lato i cittadini volevano le loro risposte sugli argomenti sopracitati per una zona di confine dove, solo nell'ultima settimana tre auto hanno preso fuoco e i residenti si sono lamentati della presenza dei topi, dall'altra il primo cittadino ha chiesto di non fare comizi perché il tempo era poco e il tema per il quale era stato invitato era sull'area Enel per la quale ha indicato punto per punto tutto quello che è avvenuto dal suo insediamento ricordando che "Martedì sarà una giornata cruciale perché si chiuderà la Conferenza dei servizi per l'area a carbone".

"Se verrà prororgata la certificazione Aia - ha aggiunto - Enel non avrà il nostro consenso. Non vi nascondo l'amarezza che ho provato quando i rappresentanti sono venuti in Confindustria a presentare i piani per preentare la conversione della centrale di una caldaia a gas. Saremo attentissimi a seguire nelle prossime settimane queste procedure".

Il sindaco Paganini invece ha rilanciato sul tema delle riconversione delle aree: "Lo stato dell'arte è questo. Siamo contrari alla prosecuzione del carbone. Io sperò che martedì alla Conferenza dei servizi di faccia tesoro di quanto portato avanti fino ad ora. Il teassello da tirare fuori è proporre alternative da proporre ad Enel questo elemento diventa il cambio di passo. Rispetto al futuro della centrale, che non è strategico ma di emergenza, con un'alternativa di sviluppo possiamo costruire un dialogo".



Archiviate le posizioni su Enel, il dibattito è diventato un po' più rumoroso con i cittadini sempre più affamati di risposte su tematiche con le quali devono convivere da anni dovute alla zona di confine. Tante le domande alle quali però è arrivata la risposta netta del sindaco che ha ribadito più volte: "Vi invito a scrivermi una lettera e torneremo con gli assessori di competenza per discuterne e affrontare i problemi che ponete". Dal pubblico una signora ha aggiunto: "Ma noi l'abbiamo già fatto ma bisogna entrare nell'ottica delle idee che qui c'è degrado. Abbiamo una zona per lo smaltimento dei rifiuti a poche decine di metri da due asili. Quando tagliamo l'erba troviamo di tutto. Guardi (ha mostrato un fazzoletto annerito dalle polveri precisando che non sono di Enel) questo è quello che respiriamo e la viabilità versa in condizioni terribili". E' ripartito dunque l'appello alla calma, sempre da Mori, che assieme ad un'altra attivisita del comitato, ha aggiunto: "Ci tengo a ribadire che noi siamo un gruppo apolitico e che oggi stiamo vivendo un'occasione più unica che rara, abbiamo qua due sindaci con i quali possiamo costruire un percorso e un dibattito. E noi oggi siamo un comitato, un gruppo di persone che possono fare qualcosa insieme. Serve una lettera? La rifaremo".



Per qualche attimo la discussione è andata fuori tema con una puntatina su ospedale Felettino e Biodigestore , visto anche il doppio ruolo del sindaco come presidente della Provincia, che ha ripercorso tutti gli ultimi aggiornamenti di questi giorni compreso quanto affermato in questi giorni dal presidente Toti sulla vicenda Felettino.