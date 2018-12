Cittadinanza per 258: "Sentitevi non solo italiani ma anche spezzini"

Argentini, marocchini, statunitensi, kosovari, senegalesi, polacchi, cinesi, bengalesi, algerini, filippini, tedeschi...

La Spezia - Anche quest’anno il Comune della Spezia ha festeggiato coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso del 2018. Ad acquisire la cittadinanza sono state ad oggi 258 persone (nel 2017 erano 211). Ad accoglierli sono stati questa mattina, durante un incontro a Palazzo Civico, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il Prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi.

“Oggi do il mio benvenuto ai nuovi cittadini e alle nuove cittadine del 2018 – ha dichiarato il Sindaco - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - 258 nuove persone che si inseriscono nella nostra comunità. Il mio augurio è che oggi non vi sentiate soltanto italiani ma soprattutto spezzini, partecipando il più possibile alla vita pubblica della nostra Città”.



Il dato dei 258 neo cittadini è così ripartito:

- 83 hanno acquisito la cittadinanza per art. 9 Legge 5 Febbraio 1992 n. 91 (10 o 5 anni di residenza a seconda che siano extra o comunitari);

- 81 art. 5 (per matrimonio);

- 54 per art.14 (figli minori conviventi del genitore che diventa italiano);

- 38 per art.4 (nati in Italia o residenti fino a 18 anni);

- 2 per art.2 (figli riconosciuti da genitore italiano).



Le nazionalità dei nuovi cittadini sono: Albanese, Marocchina, Dominicana,

Equadoregna, Moldava, Brasiliana, Bangladesha, Algerina, Argentina, Romena, Colombiana, Ucraina, Polacca, Bosniaca, Senegalese, Russa, Nigeriana, Messicana, Etiope, Kosovara, Bielorussa, Cinese, Yugoslava, Tunisina, Statunitense, Bulgara, Macedone, Tedesca, Filippina, Cubana, Egiziana, Lettone, Thailandese, Turca, Britannica.