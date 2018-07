Città sempre più sotto la lente, Acam mette a disposizione 37 telecamere

Le stesse che riprendono le postazioni di conferimento rifiuti, serviranno alla Municipale per controllare tutta l'area circostante. Nei prossimi mesi in Via Carducci il primo impianto video a lettura targhe e videosorveglianza ai giardini.

La Spezia - Trentasette impianti di sorveglianza di proprietà di Acam Ambiente installate per il monitoraggio video delle postazioni destinate al conferimento dei rifiuti e distribuite su tutto il territorio cittadino saranno a disposizione del Comando di Polizia Locale. L'accordo, di comodato d'uso a titolo gratuito, è stato sottoscritto questa mattina, alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, degli assessori Gianmarco Medusei, del comandante della Municipale spezzina Alberto Pagliai e dell'ad di Acam Ambiente Gianluca Paglia.



Con questo atto, previsto anche nelle recenti direttive del garante della privacy per regolare i rapporti fra privati e ente pubblico ai fini dell'acquisizione di impianti video da inserire in sistemi di videosorveglianza destinati a finalità di sicurezza pubblica e urbana, si ampliano le capacità di monitoraggio del territorio da parte del sistema video installato nella Centrale Operativa di Via Lamarmoa. visualizzabile da remoto anche dalle Centrali Operative della Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri

Gli impianti in questione, in seguito al lavoro svolto sul piano tecnico da Acam Ambiente, dal funzionario tecnico comunale Bruno Godani e dal Commissario Massimo Cremona, hanno potenzialità di ripresa video non limitata alla postazione di conferimento ma sono in grado di visualizzare l'area circostante fornendo immagini nitide e definite.

Ciò consente quindi capacità di monitoraggio di vaste aree che verranno ulteriormente ampliate in futuro con l'implemento delle postazioni già previsto da Acam Ambiente.



Questo progetto è stato condiviso anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto della Spezia che è stato apprezzato per la capacità di monitoraggio del territorio elemento utile allo sviluppo di attività investigative e di controllo del Territorio stesso. A questo primo passaggio seguiranno nei prossimi mesi l'installazione del primo impianto video a lettura targhe in via Carducci e l'attuazione del dispositivo di videosorveglianza nell'area dei giardini monumentali, nonché la rigenerazione e l'ampliamento a piazza Garibaldi e al quartiere di Fossitermi degli impianti video già operativi e allocati nel quartiere Umbertino.