Città della Spezia e i cento giorni migliori di sempre

La Spezia - Una primavera da record per Città della Spezia. Si tratta di un trimestre talmente virtuoso in fatto di visite e interazioni che si può senza ombra di dubbio annoverare come un periodo senza precedenti. Fra aprile, maggio e giugno 2019 il nostro quotidiano ha viaggiato a medie importantissime, confermando la propria leadership, a grandi passi verso il ventennale. E così dopo gli ottimi risultati parziali dell'inverno, si confermano numeri eccellenti anche con l'arrivo della stagione calda: sul medio periodo il dato della trimestrale è il migliore da quando questo giornale esiste. Alla voce "utenti" il dato aggregato su tre mesi è 1.069.366, con 4.204.643 "sessioni" per un complessivo di oltre 8 milioni di pagine visitate. Dati significativi, certificati Google Analytics, cui va aggiunto un aspetto determinante che rende ancor più soddisfacente questi risultati: nel periodo preso in esame, simile a quanto accade in generale, il 70% dei nostri lettori legge Città della Spezia senza la necessità di passare dai social network. La maggior parte degli utenti insomma apre il giornale per scelta, peraltro ben più di una volta al giorno, e non è legato alla "popolarità" di una notizia o di un titolo. Per la redazione tutta un segnale incoraggiante che conferma la fedeltà ormai storica ad un quotidiano nato ben prima dei social media.



Fabio Lugarini

Direttore responsabile Città della Spezia