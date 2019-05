Città della Spezia da record, aprile è il mese più letto di sempre

Gli indicatori premiano gli sforzi della redazione: contenuti più visti e condivisi.

La Spezia - E' un aprile da record per il nostro quotidiano. Città della Spezia conferma la sua leadership e chiude il quarto mese dell'anno con il record assoluto. Con 1.335.849 sessioni in trenta giorni, è il risultato migliore di sempre, che scalza, con un giorno in meno a disposizione, il record risalente all'agosto 2018. Positivi tutti quanti gli indicatori di corallario statistico, certificato da Google Analytcs: aumentano infatti le pagine/sessione (2,18), la durata media per sessione (oltre i 2'30) e la frequenza di rimbalzo che in questo mese raggiunge il 66,97%. Un mese di tanta cronaca, sport, economia, gli approfondimenti della bianca, i casi "storici" come la bagarre alle Cinque Terre, i problemi della Variante Aurelia, le grane del nuovo Felettino. E naturalmente tanta politica, fra botta e risposta in tempo reale, che in questo mese ha scaldato i motori verso la nuova chiamata alle urne, fissata per fine maggio.



Lo specchio della nostra provincia attraverso un giornale che viaggia verso il ventennale dalla sua fondazione e che si conferma sensibile ai cambiamenti repentini che il comparto editoriale impone di questi tempi. Perché giornalismo e comunicazione sono cose diverse, perchè divulgazione e informazione non vanno confuse. Ai lettori vecchi e nuovi, affezionati e casuali, il ringraziamento da parte di tutta la redazione e lo stimolo a scriverci sempre: pensieri, lamentele, proposte, provocazioni, in un rapporto fiduciario con la nostra realtà.