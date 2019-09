La Spezia - Un'ascesa progressiva inarrestabile che dopo i primi vagiti allo sbocciare della primavera ha trovato continue conferme nei mesi successivi, portandoci ai numeri di un'estate senza precedenti. Città della Spezia chiude un agosto da mille e una notte e quando i numeri sono questi perdono la loro proverbiale freddezza, trasformandosi in autentiche emozioni: quelle di chi questo giornale lo pensa, lo cura scrive, lo vive tutti i santi giorni dell'anno. Chiudiamo insomma un agosto in cui il rapporto fra il giornale e la comunità che rappresenta si salda ancor di più: che siano da pc o da tablet oppure da smartphone, i nostri lettori ci seguono da ovunque. Anche dalle spiagge e dagli scogli della riviera, come spesso è successo quando avete deciso di raccontarci notizie, mandarci fotografie, condividere video. I numeri parlano più chiaro degli slogan, abbiamo sempre preferito quelli alle velleitarie leziosità: ad agosto 1.638.254 di visite complessive costituiscono il record mensile di sempre, cancellando il primato precedente, che risaliva al mese prima. A luglio furono infatti 1.481.963, numeri che già ci avevano rallegrato e che abbiamo orgogliosamente sottolineato giusto un mese fa. In quello che è, nell'immaginario reale, il mese delle vacanze per antonomasia si può ben dire che i nostri lettori non si sono affatto presi ferie dalla loro lettura quotidiana preferita, anzi. Si lambiscono così le 53mila visite giornaliere (dati come sempre certificati Google Analytics): quale modo migliore per rimettersi le giacche e prepararsi ad una nuova stagione autunnale? Intanto però che settembre sia ancora di belle giornate, non tanto per noi, quanto per dare una mano in più a tutti quegli operatori turistici che avevano avuto a che fare con un giugno da dimenticare.



Fabio Lugarini

Direttore responsabile