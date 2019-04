Cisl, arriva Maestripieri

La Spezia - “Tante tematiche nel nostro ordine del giorno e tanta determinazione per il rilancio delle vertenze e delle piattaforme rivendicative del sindacalismo spezzino”, dichiara Antonio Carro, segretario generale della Cisl della Spezia. Giovedì 11 aprile, alle 9.30 presso la sala della Cassa Edile, al primo piano di via Taviani 52 alla Spezia, si celebrerà il consiglio generale della Ust Cisl della Spezia con la presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri. Il consiglio sarà occasione per rilanciare i temi del lavoro: la sanità, con l’annosa vicenda dell’ospedale Felettino e diverse altre criticità, tra le quali le liste di attesa e il progressivo depauperamento di personale medico e delle professioni sanitarie. Al centro del dibattito l’attenzione sarà anche per i problemi dell'industria: quale futuro per il polo della Difesa e per le sorti dell’Arsenale militare e della base navale.



La situazione delle infrastrutture e della logistica, lo sviluppo del porto per il quale la Cisl chiede certezze degli investimenti previsti e non più rinviabili da parte di Contship e Tarros con l’auspicio della massima collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale. Infine, lungo il dibattito, non mancherà certamente occasione di parlare del settore del Turismo e Commercio per politiche di valorizzazione dei nostri territori e dei nostri prodotti più incisive ed efficaci, con un’attenzione particolare al rilancio dei progetti di investimento correlati alla Green economy, patrimonio naturale del territorio spezzino. Molte, inoltre, sono le vertenze nazionali in agenda, a partire dallo sciopero nazionale della scuola fissato il 17 Maggio e le previste mobilitazioni unitarie dei pensionati del 1 giugno e dei lavoratori pubblici l'8 giugno per arrivare, infine, allo sciopero nazionale dei metalmeccanici previsto il 14 giugno prossimo.