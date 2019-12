Cisl, Carro: "Emergenza sanità da risolvere al più presto"

La Spezia - Si è tenuto questa mattina, 10 dicembre, al salone conferenze della Cassa Edile spezzina il Consiglio Generale della Cisl della Spezia. Presente il segretario generale regionale della Liguria Luca Maestripieri insieme al segretario provinciale della Spezia Antonio Carro oltre ai segretari confederali Paola Costamagna e Mirko Talamone e al segretario generale provinciale della Federazione Pensionati Cisl Antonio Montani. “Il tempo dell’immobilismo va lasciato alle spalle, bisogna dare una scossa agli investimenti sia in Liguria, dove perdiamo tanti giovani sia a livello nazionale. Da oltre 10 anni proponiamo il patto per il lavoro”, ha detto Luca Maestripieri, segretario generale regionale. “Il vecchio Governo non aveva dialogo con i sindacati, quello nuovo lo ha riaperto ma ha un atteggiamento balbettante perché alle piattaforme poi bisogna dare corso non vanno lasciate lettera morta», ha aggiunto. Ha poi sottolineato Antonio Carro, segretario regionale provinciale: “La sanità è un nodo irrisolto alla Spezia. Serve il nuovo ospedale, c’è la questione degli operatori sociosanitari e poi le liste di attesa. Si tratta di una vera emergenza complessiva per il settore”. Ha aggiunto: “Per quanto riguarda il fronte industriale bisogna mantenere la competitività del porto. ulla vertenza Enel bisogna lavorare bene sulla fase di transizione di uscita dal carbone e dare poi attenzione al settore della Difesa”.