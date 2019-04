Circo Togni alla Spezia, si mobilitano gli animalisti

La Spezia - Si aprono le danze sotto il tendone del Circo Togni e scatta la mobilitazione degli animalisti spezzini per dire no all'utilizzo di animali nei circhi. Il circo, in programma dal 20 aprile al 1° maggio in Via Pertini, adiacente alle Terrazze, farà spettacoli tutti i giorni dalle 17.30 alle 21.00 e aprirà le porte del suo 'zoo' dalle 10.30 alle 13.00. Presidi animalisti in programma nei pomeriggi di 20, 22, 25, 27 e 28 aprile dalle 16.30, all'ingresso del parcheggio esterno. “L’evento ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’utilizzo degli animali nei circhi, i modi saranno pacati ed educati, rispettosi anche degli operatori in quanto non siamo contrari agli spettacoli itineranti ma solo all’utilizzo degli animali negli stessi”, spiegano i promotori. Per informazioni telefono o whatsapp: 337350479 – 01871851805.