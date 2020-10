Ciofs, corsi online per i docenti

La Spezia - Il Ciofs, l’ente di formazione professionale delle suore salesiane "Figlie di Maria Ausiliatrice", informa che è stato stipulato a livello nazionale un accordo quadro con la “Creativ Academy”, struttura per l’aggiornamento dei docenti e per la formazione all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’accordo prevede numerosi corsi specifici, che i docenti interessati possono visualizzare sulle pagine internet. I primi corsi iniziano con il mese di novembre e c’è tempo di iscriversi nei prossimi giorni. Ogni partecipante riceverà un attestato riconosciuto dal ministero. Per informazioni, rivolgersi al Ciofs–Fp della Spezia, in via Amendola 2, tel. 0187.770904, mail infospezia@ciofsliguria.org.