Cioccolata calda e un sorriso per chi ha meno, il Natale è solidarietà

Dalla Spezia a Sarzana tante storie si intrecciano. La testimonianza dal Santuario di Gaggiola di un noviziato Agesci di Treviglio: "Abbiamo parlato di fragilità e povertà. Alla mensa ci siamo messi in gioco".

La Spezia - La mano tesa per chi non ha nulla, una cioccolata calda, un tetto sulla testa. Spendersi per gli altri e affrontare un cammino spirituale senza dimenticare quanto un gesto caritatevole renda ancora più forte il vero significato del Natale: condividere, amare il prossimo.

Sarà questo il tratto distintivo del Natale di solidarietà che vedrà impegnati le mense dei poveri dalla Spezia a Sarzana, dei volontari della Pubblica assistenza e del gruppo San Vincenzo.



La Pubblica spezzina e i volontari vincenziani questa sera dalle 22.30 alle 2 di notte si dedicheranno alle persone senza fissa dimora portando loro cioccolata calda e qualche parola di conforto. Ma la solidarietà non finisce qui, infatti, il presidente del gruppo San Vincenzo Inaco Bianchi ricorda che: "Dalle 6 alle 9 del mattino, anche per queste feste, continueremo a offrire le 'Colazioni con il sorriso' nella sede di Via Roma, nei locali dell'oratorio, dove sono disponibili anche le docce e il servizio lavanderia".

La Caritas diocesana, come sempre, sarà organizzata con il centro di ascolto, l'erogazione dei pasti, la "Locanda del buon samaritano" che ospita cinquanta persone alla Cittadella. Sono garantiti i servizi diurni e notturni. La mensa di Pegazzano sarà aperta anche mercoledì mattina, 26 dicembre. Anche Sarzana non sarà da meno con la mensa aperta e una mano tesa per chi è meno fortunato.



Dal Santuario di Gaggiola, dove i volontari saranno al lavoro sia oggi che domani con il servizio mensa e l'erogazione dei pasti dalle 11.30 (escluso mercoledì 26 dicembre) arriva un'altra storia di volontariato.

Un gruppo scout Agesci di Treviglio in provincia di Bergamo, un noviziato per la precisione, ha deciso di dedicare la propria route (un percorso studiato che sposa i principi scout di fede, servizio e trekking) alla fragilità e alla povertà.

"Siamo stati a Monterosso - racconta ai taccuini di Città della Spezia il maestro dei novizi Davide Cagna che sta condividendo questo percorso con l'altro capo Claudio D'Adda e i giovanissimi Silvia Pettenon, Gabriele Massa, Luca Galli, Federico Marzocca - abbiamo camminato per i sentieri della Cinque Terre e riflettuto, in questi tre giorni, sulla fragilità e la povertà. Volevamo concludere il nostro cammino mettendo in pratica quello di cui abbiamo discusso in questi giorni. Abbiamo trovato ospitalità qui a Gaggiola e così ci siamo messi a disposizione. Questa sera torneremo torneremo a casa e faremo là la messa di Natale".