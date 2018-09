Cinquecento nuovi posti auto per la sosta notturna gratuita

Il provvedimento diventa permamente, a darne notizia è l'assessore Kristopher Casati.

La Spezia - “Diventa effettivo e permanente il provvedimento nato in via sperimentale nel periodo estivo volto all’individuazione di nuove aree di sosta temporanea notturna. Una misura presa per fronteggiare il maggiore afflusso di persone verso il centro cittadino proprio durante l’estate”. Lo annuncia l’assessore Kristopher Casati che dopo un periodo di prova durato 4 mesi ha reso effettivo il provvedimento attraverso una apposita ordinanza che entrerà in vigore dal 1° ottobre.



“Questo provvedimento si estenderà a tutti giorni della settimana - dichiara l’Assessore alla Mobilità Kristopher Casati – e grazie al quale mettiamo a disposizione di tutti circa 500 nuovi stalli gratuiti per la sosta temporanea.



“Abbiamo preso questa decisione anche a seguito del monitoraggio da parte del corpo di Polizia Municipale dal quale è emerso un positivo riscontro circa l’utilizzo degli spazi messi a disposizione in orario notturno che hanno consentito un sensibile calo delle soste irregolari nelle aree più centrali della città.”



“A seguito di questo monitoraggio e dei riscontri positivi - conclude Casati - è stato deciso non solo di mantenere in essere la sosta ma di estenderla a tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica dalle 20,30 all’una.”



Di seguito le zone in cui si potrà sostare dal lunedì alla domenica dalle 20,30 alle 01,00 sosta consentita alle autovetture in:



• Via Milano (tratto C. Cavour e Via Roma,) lato monte



• Via Dei Mille (tra via Colombo e C. Cavour – lato monte)



• C. Cavour (tra Viale Garibaldi e Via Di Monale) lato Arsenale,



• Viale Amendola (tra Via Di Monale e V. Garibaldi) lato monte



• Viale Amendola (tra Via Rosselli e via Dei Mille – lato monte)



• Viale Garibaldi ( tra n.c.1 e Viale Amendola) lato monte



• Viale Garibaldi (tra via Gramsci e C. Cavour) lato mare



• Via Gramsci (tra Via Rosselli e Via Chiodo – lato arsenale)



• Via Chiodo (tra Via Persio e P. Chiodo ) lato monte,



• Piazza Chiodo, lato mare – tratto tra via Faa di Bruno e settore centrale



• Via Faa di Bruno , lato monte



• Via XX Settembre (tra Via XVII Marzo e Via dello Zampino, lato Colli)



• Via Veneto (tra via Crispi e via Portarocca – lato monte)



• Via XXIV Maggio (tra Via XX Settembre e via Crispi – lato mare)



• Via XX Settembre (tra Viale Mazzini e Viale Italia, lato Arsenale)







Sosta consentita alle autovetture solo il Sabato dalle 20,30 alle 1 in:



• Piazza Cavour (area mercato coperta con ingressi ed uscite in corrispondenza di via De Nobili





Le misure viabilistiche saranno rese note mediante la posa di apposita segnaletica