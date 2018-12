Cinque su cinque per i progetti sostenuti dalla Fondazione

Tutte le richieste di crowdfunding sulla piattaforma Eppela hanno raggiunto il loro obiettivo. Erogati in totale 50mila euro.

La Spezia - Una campagna di successo. Così si è rivelata la call lanciata da Fondazione Carispezia in collaborazione con Eppela, la prima piattaforma di crowdfunding reward-based in Italia. Tutti e cinque i progetti selezionati fra quelli presentati dalle organizzazioni no-profit del territorio della provincia spezzina e della Lunigiana (leggi qui) hanno raggiunto il loro obiettivo di raccolta. Il territorio ha dunque risposto in maniera molto positiva all’iniziativa, come si era già potuto intuire in fase di avvio, vista la grande partecipazione ai momenti di formazione e il notevole numero di idee presentate attraverso la call.

I progetti, pubblicati sul link eppela.com/fondazionecarispezia, hanno tutti raggiunto il traguardo economico stabilito, a dimostrazione di come ciascuna delle associazioni sia riuscita a coinvolgere la comunità di riferimento intorno alla propria idea. Chi ha contribuito, dal canto suo, ha dimostrato di essere avvezzo alle forme di pagamento digitale.

Fondazione Carispezia, che ha promosso le giornate formative destinate alle associazioni e ne ha sostenuto il percorso di accompagnamento in qualità di “mentor”, ha contribuito alla raccolta raddoppiando le donazioni provenienti dal pubblico al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato da ciascun progetto.

Come di consueto per il meccanismo reward-based coloro che hanno finanziato i progetti in crowdfunding, con piccole o grandi cifre, riceveranno in cambio una “ricompensa” (reward) proporzionata alla donazione, tra quelle individuate dalle associazioni stesse.

L’iniziativa ha consentito di destinare complessivamente ai cinque progetti circa 50.000 euro.



I cinque progetti finanziati



UN ARANCETO PER SPEZIA

Orti di San Giorgio Associazione spezzina di orticoltura



Trenta piante di arancio nel parco delle Clarisse ai piedi del castello di San Giorgio. L’associazione spezzina di orticultura “Orti di San Giorgio” vuole riportare in città la tradizione degli aranceti nell’orto botanico ricreato in pieno centro cittadino. Il sostegno economico raccolto non servirà solo ad acquistare le piante ma anche a tenere tutta la parte dei corsi per una corretta gestione dell’agrumeto e per la protezione da malattie e parassiti. Il terreno per la messa a dimora delle piante verrà preparato interamente a mano.



FISIKO! - festival di azioni cattive!

Associazione culturale Gli Scarti



Un festival di teatro e danza all’ex fabbrica Vaccari di Santo Stefano Magra. È il progetto di una rete di associazioni culturali liguri (Scarti, Balletto Civile, Scena Madre e Casarsa Teatro) per accogliere artisti internazionali e nomi interessanti della danza contemporanea, spettacoli e incontri per un festival “di azioni cattive” in un luogo tutto da riscoprire. Il festival si terrà dal 26 al 28 aprile 2019. I fondi raccolti verranno utilizzati per coprire le spese di cachet e di ospitalità degli artisti e per finanziare i laboratori di visione e critica teatrale rivolti al pubblico più giovane.





LE CARLOTTE, ESPLORATORI TATTILI

Associazione culturale le Carlotte



Una serie di libri tattili per rieducare le giovani generazioni ai cinque sensi. Questa l’idea dell’associazione culturale le Carlotte ispirata all’eredità di Bruno Munari. Libri, quelli ideati da Antonella, Daniele e Sara, dall’alto costo di produzione per il grande livello di artigianalità. Ecco allora il crowdfunding teso a realizzare un laboratorio sartoriale più funzionale. Parte dei fondi è invece destinata ad allargare la rete di “esploratori tattili”: sarte, ricamatrici, magliaie, educatori, psicologi, pedagogisti, associazioni, asili, scuole e quant’altro. Rimanendo fedeli al motto “toccare per apprendere”.





VOLEROCK BAND CAMP

Associazione di promozione sociale Amici di Serena



Per l’edizione 2019, l’associazione “Amici di Serena” di Moncigoli di Fivizzano, che realizza la manifestazione per raccogliere fondi a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie, amplia la platea dei partecipanti chiamando a suonare ai piedi delle Apuane e dell’Appennino band emergenti per un vero e proprio contest, il Volerock Band Camp appunto e anche un gruppo di richiamo nazionale che verrà scelto, fra una rosa di nomi, proprio da coloro che hanno contribuito finanziando l’evento. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.





LA CULLA DI BRATTO

Associazione Gruppo storico Compagnia del Piagnaro



Affonda le radici nella tradizione artigianale della Lunigiana il progetto “La culla di Bratto”. Il gruppo storico Compagnia del Piagnaro, partendo proprio da questo storico manufatto che si realizzava nel 1800 con abile maestria nei paesi di Braia e Bratto, nel Comune di Pontremoli, ha proposto un progetto per la realizzazione di un evento annuale che possa riattivare comunicazione, esperienze, artigianalità legate al territorio, per non perdere la memoria dei processi di identità culturale legati anche agli oggetti. In una prima fase saranno attivati dei corsi nel fine settimana per avviare il legame fra paese e attività creative; nel 2019 l’idea è quella di realizzare una settimana di laboratori per studenti di arte, grafica, decorazione e design da affiancare a dibattiti, degustazioni e talk sulla rigenerazione urbana.