Cinque studenti spezzini a scuola di cu...Cina

Marco, Dario, Lorent, Lara e Francesca dal Casini alla Zhuhai Pinto Food di Mattia Pinza. Asti: "Tante possibilità di contatto e crescita".

La Spezia - Buone notizie arrivano dalla Cina e in particolare dalla Città di Zhuhai dove, a seguito della visita nel giugno scorso del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla cooperazione internazionale, gemellaggi, cultura e turismo Paolo Asti, per cinque giovani studenti spezzini dell’ Istituto Alberghiero Casini della Spezia, si sta realizzando un progetto di alternanza scuola lavoro forse unico in Italia. Infatti, grazie all'aiuto e al supporto delle amministrazioni comunali delle due città e al protocollo firmato tra l'istituto spezzino e la First Vocation School, Marco Nenna, Dario Petrongolo, Lorent Sulcaj, Lara D’Antò e Francesca Langella, che sono stati accompagnati nel viaggio dal professor Mario Vangeli, seguiranno un periodo di addestramento professionale presso la Zhuhai PINTO Food dello spezzino Mattia Pinza.



“Appena tornati dalla Cina ci siamo messi al lavoro per dare vita a questa prima importante iniziativa per la formazione dei nostri ragazzi che assume anche il significato di ponte tra le nostre culture e non solo di tipo enogastronomico - sottolinea l’assessore Asti, che ha seguito passo dopo passo la realizzazione di questa importante attività che ha lo scopo di unire due civiltà tanto diverse eppure con infinite possibilità di contatto - Voglio ringraziare il nostro concittadino Mattia Pinza che ha sempre creduto all’importanza di queste relazioni e messo a disposizione la sua esperienza in favore dei nostri giovani così come i dirigenti scolastici Margherita Gesù e Fabio Desideri che hanno permesso di realizzare questo primo importante scambio che vedrà prossimamente l’arrivo di altrettanti studenti ospiti del Casini.”



“Sono moto soddisfatto del lavoro che stanno facendo questi ragazzi che resteranno in Cina fino al prossimo 25 gennaio compiendo un’esperienza molto importante per il loro futuro, impegnandosi per la realizzazione di un grande ricevimento per il prossimo 26 dicembre e poi in quattro importanti ristoranti di Zhuhai", ha dichiarato Mattia Pinza dalla Cina.