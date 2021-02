Cinque per mille, come fare per destinarlo all'associazione Per Tramonti

La Spezia - "In anticipo rispetto agli anni passati, a seguito degli impegni presi con il terzo settore, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'ammontare dei contributi 5x1000 per l'anno fiscale 2019: alla nostra associazione spettano 7.286,12 euro che sono già stati accreditati. Nel 2018 l'ammontare dei contributi era 5.604,03 euro. L'incremento è stato del 30 per cento".

Lo rende noto l'associazione Per Tramonti, ricordando che anche quest'anno è possibile destinare la quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito all’associazione stessa.



Per farlo è sufficiente apporre la propria firma nel riquadro: “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef" - “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale”.

Il riquadro si trova sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di redigere la dichiarazione).

Sotto alla firma, occorre scrivere il codice fiscale dell’Associazione: 91045160115.