Cinque idee per Piazza del Mercato, quale preferite?

Ecco i rendering dei progetti che disegneranno una zona simbolo della città.

La Spezia - Una grande onda centrale che leghi i profili della piazza cancellando le grande tettoie centrali, Oppure dei box interni e un nuovo fronte commerciale dirimpetto agli esercizi che contornano la piazza. Magari un piano rialzato sotto al quale creare un parcheggio per elevare il mercato, o forse una nuova struttura vetrata centrale sotto le volte o addirittura un grande padiglione che raccordi le due ali con una facciata vetrata molto ampia. Sono alcune delle idee che gli architetti che hanno preso in mano il dossier "Piazza Cavour" in mano hanno elaborato.

Sono "le" idee, quelle che hanno superato la prima selezione per disegnare il futuro della storica zona del mercato in centro città. Da tredici che erano, cinque ne sono rimaste. Passeranno alla seconda fase, quella in cui dovranno dimostrare l'effettiva fattibilità delle proprie intuizioni. I rendering li trovate nella fotogallery annessa all'articolo, così come un sondaggio per indicare quale di questi progetti vi piace di più.