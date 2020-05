Cinquanta volontari per la solidarietà di laici e cattolici

La Spezia - Mentre domani inizia, lentamente, la “fase 2” delle restrizioni legate all’epidemia in corso, per la Caritas diocesana è tempo di un primo bilancio. Nelle settimane scorse il gruppo di volontari e di cooperatori coordinato da don Luca Palei ha accolto e sostenuto oltre cinquecento persone. “Forse per la prima volta – dice don Luca – è stato possibile coordinare molte realtà locali, di ispirazione cattolica o no, dalle “Colazioni col sorriso” ai frati francescani di Gaggiola, passando per la Protezione civile, la Croce Rossa e le autorità civili e militari: così il centro diurno per i senza dimora è divenuto il simbolo della solidarietà degli spezzini”.

Una cinquantina sono i volontari coinvolti, mentre in tanti hanno donato caffè e colazioni, pasti, mascherine, libri e medicinali. Oltre trecento pasti sono i pasti distribuiti ogni giorno agli ospiti della tensostruttura, realizzata in tempi record al campo sportivo “Montagna” grazie al contributo di Fondazione Carispezia. Cresce inoltre, come da noi già riferito, il numero delle persone assistite dall’Emporio della solidarietà: in circa due mesi, il numero dei clienti del supermercato solidale ha raggiunto le settecento persone, duecento in più. Oltre centocinquanta sono i pacchi spesa consegnati a domicilio e quasi milleduecento quelli erogati globalmente attraverso l’Emporio, le parrocchie. i centri d’ascolto Caritas alla Spezia e a Sarzana e i servizi sociali comunali. Anche in questo caso è stato prezioso il sostegno degli spezzini: solo da metà marzo ad oggi sono stati donati oltre mille chili di prodotti nei dieci supermercati coinvolti nella “raccolta alimentare straordinaria”. A sua volta, la banca di credito cooperativo “Versilia Lunigiana e Garfagnana” ha consegnato alla Caritas un assegno di 40.000 euro per il sostegno alle famiglie e alle piccole imprese.