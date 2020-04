Cimitero sotto pressione, in arrivo due container per le salme

La Spezia - Sistema cimiteriale urbano della Spezia chiamato a un lavoro martellante in questo disgraziato periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da coronavirus. In particolare si registra “una forte pressione soprattutto per quanto riguarda l’accesso all’impianto di cremazione, che è sollecitato al limite delle proprie possibilità operative”. Questo lo si legge nella determina dirigenziale odierna con cui la dott.ssa Laura Niggi, dirigente del servizio cimiteri, ha formalizzato il noleggio di due container refrigeranti per accogliere le salme in attesa di cremazione. E già, perché in ragione della situazione emergenziale i tempi di attesa delle salme destinate alla cremazione stanno degli allungamenti di alcuni giorni, nel corso dei quali i feretri devono essere comunque mantenuti nelle migliori condizioni di conservazione possibili.



Attualmente il cimitero dei Boschetti gestisce già due container refrigerati destinati a ospitare le salme in attesa di cremazione “i quali non sono sufficienti per reggere l’attuale situazione”, si legge nel documento. Di qui la necessità e l'urgenza di una implementazione, scongiurando il rischio di trovarsi senza locali per conservare adeguatamente i corpi dei defunti. A questo scopo è stata contattata al ditta Sogese di Livorno, alla quale è stato affidato l'incarico per il noleggio, come accennato, di due container refrigeranti. Si tratta della stessa azienda che aveva fornito in passato i due contenitori già presenti nel cimitero spezzino. Si tratta, si legge nel documento, di un noleggio di tre mesi di due container da 6 metri (come quelli già in uso), per una spesa complessiva di circa 5.300 euro, comprensiva di trasporto, carico/scarico e posizionamento. Ed è anche in virtù dell'emergenza Covid 19 in corso che, con atto siglato ieri, è stato disposto l'acquisto di tre nuove stampanti da destinare ai Servizi demografici per gli atti di morte.



N.R.