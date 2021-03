Cimento 2019, ecco il vino prodotto dalle uve dei terreni ceduti all'associazione Tramonti

La Spezia - L’Associazione Per Tramonti ODV nel 2013 ha avviato un progetto per piantare nuovi vigneti sui terreni abbandonati a Tramonti. Il progetto si chiama T.R.A. MONTI – Terre Restituite all’Agricoltura. L'obiettivo è recuperare terreni agricoli a vigna, e nello stesso tempo consolidare e preservare i terrazzamenti. L'Associazione cura i vigneti. Walter De Battè di Primaterra, partner del progetto, si occupa della consulenza vitivinicola e della vinificazione. Grazie al sostegno che il progetto dell'Associazione riceve con la vendita delle bottiglie di Cimento, il vino prodotto, l'Associazione è in grado di coprire le spese e, nelle annate migliori, di incrementare la quantità di terreni recuperati. Il Cimento si e` anche accreditato come un vino di qualita` ed è presente nelle carte di enoteche e ristoranti locali. Referente progetto Gianni Paxia 335 6141442