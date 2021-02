Ciclo di webinar per gli insegnanti

La Spezia - Un corso regionale rivolto prevalentemente ai docenti degli istituti tecnici liguri. E' questo il nuovo progetto, in corso in questi giorni, realizzato dalla Provincia della Spezia per limitare il divario tra formazioni scolastica e le necessità del mondo del lavoro, con l’obiettivo di garantire ai giovani una preparazione sempre più adatta a trovare occupazione una volta terminato il ciclo di studi. Il programma formativo si svolge nell’ambito del progetto comunitario “Med New Job”, finanziato dal programma Interreg Marittimo 2014- 2020. Grazie a questa collaborazione la Provincia della Spezia ha così ideato e promosso, alla luce della recente riforma, una sessione info-formativa sul tema dell’istruzione professionale al fine di approfondire quali azioni concrete possano essere attuate per contrastare il divario tra offerta e domanda di lavoro.



Il tema è quello di sviluppare una programmazione formativa attenta alle esigenze delle imprese, attraverso proprio una maggiore attenzione alle opportunità post scolastiche legate al mondo del lavoro. Si tratta di uno strumento concreto per superare il divario tra i profili in uscita dai percorsi formativi e quelli ricercati dalle aziende, cogliendo le opportunità esistenti in una prospettiva di economia blu e verde. Con queste premesse la Provincia della Spezia, avvalendosi della collaborazione di Mondadori e Rizzoli Education, ha proposto ai docenti delle scuole secondarie di II grado della Liguria, in particolare dei percorsi professionali, un ciclo di webinar con oggetto: “La riforma didattica nei nuovi istituti professionali”.



Obiettivo dell’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, è quello di dare la possibilità ai docenti di acquisire nuove competenze nell’ambito dell’attuazione della riforma dei professionali. Il seminario di formazione si sviluppa attraverso una serie di videolezioni ed avrà svolgimento tra febbraio ad aprile 2021, al progetto hanno già aderito insegnati di tutta la regione. “Europa e scuola sono due aree tematiche in cui la Provincia spezzina investe molto. Lo facciamo con l’obiettivo di strutturare sinergie ed occasioni sempre più concrete per garantire alle nuove generazioni opportunità importanti per il loro futuro - spiega il Presidente Pierluigi Peracchini - Con questo programma andiamo a sviluppare un progetto formativo regionale destinato ai docenti, in cui il tema è quello di favorire didattiche sempre più attinenti a preparare i giovani alle occasioni e alle offerte occupazionali che li aspettano dopo il loro percorso di studi. Vogliamo portare avanti una politica che ci vede attenti nel creare un ponte sempre più strutturato tra la scuola e il mondo del lavoro. L’istruzione professionale è una risorsa che deve essere sostenuta e valorizzata, garantendo concrete possibilità di accedere al mercato del lavoro già preparati per quello che le imprese richiedono".