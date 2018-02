Chiusura al traffico per Piazza Verdi, spostate le corse Atc

La Spezia - Per consentire la manutenzione stradale, mercoledì 7 febbraio dalle 14.30 alle 21 la corsia lato mare di Piazza Verdi sarà chiusa al traffico.



Pertanto il servizio Atc sarà così modificato:



SERVIZIO IN DIREZIONE VIA CHIODO PORTICI: regolare



SERVIZIO IN DIREZIONE VIA CHIODO GIARDINI: i mezzi saranno regolari sino alla fermata Camec quindi proseguiranno per Via Persio, Viale Italia, Via Campanella e da qui proseguiranno regolarmente.



La linea 13 giunta in Via Campanella proseguirà per Via XXIV Maggio, Via Piave, Via Veneto e da qui proseguirà regolarmente.