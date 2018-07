Chiuse le indagini sul dragaggio. Legambiente: "Ora si cambi metodo"

L'associazione ambientalista rivendica di aver avviato l'inchiesta con un esposto e stigmatizza l'operato delle istituzioni, la mancata applicazione di alcune prescrizioni dell'Icram e i controlli svolti con sufficienza.

La Spezia - La chiusura delle indagini sui dragaggi del 2015 e l'iscrizione di due direttori dei lavori nel registro degli indagati sono la conferma del fatto che i timori espressi in tutte le sedi e in tutti i modi da Legambiente erano fondati.

E' questo uno dei motivi che ha spinto il presidente provinciale dell'associazione ambientalista a convocare una conferenza stampa per commentare l'accaduto.

"Si tratta di un argomento di grande importanza per il nostro golfo, che merita un approfondimento alla luce di quello che abbiamo appreso dalla chiusura delle indagini. Prima di tutto - ha detto Stefano Sarti - voglio ringraziare Valentina Antonini e Marco Grondacci che ci hanno aiutato nella presentazione dell'esposto in seguito al quale è stata avviata l'inchiesta, che ha visto il contemporaneo deposito di un altro esposto da parte del mitilicoltori. Un fatto, questo, che dovrebbe far riflettere quanti ci tacciano di mettere in discussione il lavoro: siamo a favore delle attività umane, ma è necessario che ci sia rispetto dell'ambiente, e questo è evidentemente a favore di tutti".

Quello che domanda Sarti è "perché l'Autorità portuale in questi anni non abbia ascoltato le nostre denunce sul rischio elevato di problemi ambientali causati dal dragaggio. Perché - chiede Sarti - non hanno cambiato metodo? Ora sappiamo che saranno svolte delle attività di spianamento del fondale che potrebbero dare problematiche simili. Saranno svolte con il sistema che ha già creato danni evidenti? E riguardo al passato l'Adsp avrebbe dovuto controllare di più?".



Il giurista ambientale Grondacci, consulente di Legambiente, ha puntato il dito contro al "metodo con cui vengono prese le decisioni in questa provincia. Al di là degli aspetti penali - ha detto stamani - questa era una vicenda annunciata. Bastava leggere i verbali delle commissioni tecniche, in cui Arpal dichiarava chiaramente che nel corso delle verifiche erano stati riscontrati problemi. L'Autorità portuale continuava a sostenere che fossero stati scelti i metodi più avanzati e la tecnologia migliore. E poi abbiamo visto come è andata a finire. Ma madre di tutto questo è la violazione del progetto preliminare di Icram, approvato dal ministero dell'Ambiente, secondo il quale i fondali del golfo spezzino, che fa parte dell'allora Sin di Pitelli, devono essere dragati e bonificati seguendo precise disposizioni. Nel documento, che è stato del tutto ignorato, vengono elencati tutti gli inquinanti chimici presenti in quei fondali e afferma che prima di avviare qualunque attività bisogna fare una valutazione sul rischio di inquinamento e un piano di monitoraggio da seguire con tempistiche cadenzate e puntuali. Si parla inoltre di alternative tecniche più adeguate, stabilendo anche i costi. Tutto dimenticato. Una carenza sottolineata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha confermato il sequestro dell'area". Per Grondacci siamo di fronte a "questioni nodali che fanno capire la sufficienza con la quale si è agito. C'era consapevolezza da parte degli enti di controllo, che avevano rilevato come l'impresa stesse operando con alcune criticità e che non hanno applicato le prescrizioni altrimenti avrebbero dovuto sanzionare la ditta. Come se non bastasse la Cassazione parla, come di un fatto accertato, degli avvisi che Arpal forniva prima di svolgere i controlli".

L'attenzione si sposta al futuro, con la stigmatizzazione del fatto che in vista di nuove attività sui fondali l'Adsp non abbiamo fatto accenno alcuno alla volontà di capire cosa non abbia funzionato in passato e di mettere in pratica maggiori controlli. Come spesso accade, Grondacci non può che concludere con una frase: "Il problema di base è che le istruttorie vengono fatte male".



Da parte di Legambiente e dei collaboratori, nessun attacco al porto. Ci tiene a sottolinearlo anche l'avvocato Antonini: "Il porto deve andare avanti: non speriamo di tornare agli anni '30, ma le cose vanno fatte come si deve. Se riprendono le attività di movimentazione dei fondali serve il rispetto delle prescrizioni riguardo alla metodologia: quella usata in precedenza non ci risulta adeguata. Intanto noi ci prepariamo a essere parte civile nell'udienza preliminare, in autunno dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Chiederemo perché non c'è più il dirigente dell'Adsp tra gli indagati e presenteremo opposizione alla richiesta di archiviazione. Si ipotizzano reati come la frode in pubbliche forniture e l'inquinamento ambientale, entrambi puniti con pene rilevanti".



Mentre la giustizia prosegue nel suo corso, Legambiente chiede dunque la massima attenzione per il futuro prossimo, con l'applicazione di tutti i documenti di stampo ambientale che sono stati prodotti negli anni per il golfo, in quanto parte del Sin di Pitelli e sito in cui i fondali sono stati riconosciuti inquinati da elementi chimici e metalli pesanti. Per il prossimo dragaggio si guarda quindi al metodo idraulico, ritenuto più sicuro, mentre per quel che riguarda il rapporto con le istituzioni, Legambiente guarda con rimpianto al periodo in cui Pitelli era classificato come Sin: "Da quando la competenza del sito di bonifica è passata dal ministero dell'Ambiente alla Regione non siamo più stati invitati a nessuna conferenza di servizi. Sempre che se ne facciano...", ha concluso Sarti.