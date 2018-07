Chiude la storica salumeria Cerone

La Spezia - Dopo quasi quarant’anni di attività chiude la Salumeria Cerone, la storica bottega di via Veneto, alla Spezia.

Una decisione obbligata e dolorosa per la famiglia Orlandini – Cerone. "Ringrazio tutti i miei clienti per essermi sempre stati vicini in questi anni" - ha detto il titolare Aldo Orlandini. Aldo è stato inoltre anche dirigente di Confcommercio. L’associazione di Via Fontevivo, facendo i migliori auguri alla famiglia per il futuro, ringrazia Aldo per il lavoro svolto e per il suo impegno in favore del commercio cittadino.