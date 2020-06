Chiude la galleria Fresonara, tre mesi ad una corsia sul raccordo

La Spezia - Da martedì prossimo chiusa la galleria Fresonara sul raccordo La Spezia-Santo Stefano Magra in direzione della valle. Arriva il tempo di adeguare il tratto automobilistico più veloce per unire il Golfo della Spezia con la Val di Magra da parte di Salt, che ha programmato un intervento molto lungo. La carreggiata est, tra il km 105+617 e il km 104+538 circa, rimarrà infatti interdetta per tre mesi, fino al 23 settembre del 2020. Il traffico in uscita dal capoluogo sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione.

Altre gallerie sono in corso di miglioramento e manutenzione sulla rete autostradale spezzina. Sulla A12 tra Carrodano e Brugnato, dal km 70+150 al km 74+667 circa, chiusa la carreggiata in direzione La Spezia fino al 10 luglio 2020 per lavori di adeguamento delle gallerie Bordigona, Costa di Roverano, Madonna del Poggiolo e Del Soggio. Anche in questo caso traffico deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta. Poco più a nord, tra Deiva Marina e Carrodano, dal km 62+557 al km 64+610, chiusa anche la galleria Pian della Madonna fino al 7 agosto 2020 in direzione La Spezia con il solito salto di carreggiata