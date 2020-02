Chiese aperte ma niente messa, per una settimana

La Spezia - Precauzioni contro il coronavirus... anche in chiesa. E' di queste ore infatti il comunicato dei vescovi liguri che nel seguire l'ordinanza regionale (LEGGI QUI) di prevenzione al coronavirs.

Le chiese rimarranno aperte, avverrà la sospensione delle celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dalla mezzanotte di domenica 23 febbraio fino alla mezzanotte di domenica I marzo (termini previsti nell'ordinanza regionale). Nel provvedimento dei vescovi liguri si legge che nei locali e nelle opere parrocchiali non si prevedano incontri, iniziative, riunioni (compresa l'attività catechistica), annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.

I funerali e i matrimoni potranno essere celebrati soltanto con la presenza dei parenti stretti. Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano. Inoltre, le curie rimarranno aperte al pubblico per erogare i consueti servizi. E' sospesa la benedizione delle famiglie.



I sette punti sono firmati dal cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, Guglielmo Borghetti Vescovo di Albenga- Imperia, Calogero Marino Vescovo di Savona Mons. Luigi Ernesto Palletti vescovo della Spezia — Sarzana - Brugnato, Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia - Sanremo, Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari, Francesco Vittorio Viola vescovo di Tortona, Nicolò Anselmi vescovo Ausiliare di Genova.



"Ci rivolgiamo ai fedeli insistendo sulla necessità della preghiera affinché il Signore conceda la grazia della guarigione ai malati, consoli il dolore di chi è nel pianto e preservi l'umanità intera dal flagello della malattia e da ogni tribolazione - si legge nella nota dei vescovi -. Raccomandiamo che, pur nella impossibilità di partecipare alle sante celebrazioni, soprattutto l'inizio della Quaresima, si intensifichi la preghiera e si inizi il sacro tempo penitenziale secondo le indicazioni della Chiesa: ascolto della Parola di Dio, astinenza dalle carni e digiuno (secondo le modalità stabilite), celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, meditazione e opere di carità e misericordia".

"Esortiamo tutti i presbiteri a celebrare personalmente e quotidianamente la Santa Messa offrendola, in spirituale comunione con tutti i fedeli, con la particolare intenzione (anche con il formulario previsto dal Messale Romano, quando le norme liturgiche consentono) di implorare dal Signore la liberazione da ogni male - si legge ancora -. Se non vi sarà, come speriamo, un prolungamento della situazione di allarme e cautela si potrà celebrare il Rito delle Ceneri il primo giorno utile e cioè lunedì 2 marzo. Accompagnamo questo momento di fatica e di preoccupazione con la Benedizione e un augurio di Buona Quaresima".