Chiarezza nei cantieri. Gli impiantisti "cercano" l'Ispettorato del lavoro

La Spezia - Imprese non si occupano di edilizia ma che entrano, di fatto, in un cantiere edile. Una situazione complicata per la quale molte aziende hanno chiesto alla loro associazione di categoria di riferimento, in questo caso Confartigianato, di fare chiarezza. Ed è a questo punto che i settori Impiantisti e Sicurezza si sono rivolti direttamente all’Ispettorato del lavoro della Spezia.

Facendo una breve analisi, alla Spezia l’attenzione nei confronti del lavoratore è migliorata anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo. A fare il punto, assieme al presidente degli Impiantisti Manlio Faridone ed Enrico Taponecco responsabile dell’ufficio Sicurezza per Confartigianato, anche due ispettori del lavoro.



“La situazione alla Spezia è sensibilmente migliorata negli ultimi anni- ha spiegato l’ispettore Bruno Nobile -. Abbiamo riscontrato però l’insorgere di nuovi fenomeni che riguardano la sottoretrinuzione e la non registrazione degli orari completi per poi finire a forme strane di forniture che stanno arrivando anche in questa provincia: imprenditori allettati dalla possibilità di risparmiare per la metà la spesa dei dipendenti, in realtà, si mettono in un circolo che può comportare loro sanzioni anche pesanti sia per il fornitore che per le aziende coinvolte.

L’ufficio dell’Ispettorato del lavoro è conosciuto principalmente per la lotta al lavoro nero e tutte le forme di impiego irregolare e nell’incontro di oggi ci siamo confrontati con le imprese che non operano nel ‘loro ambiente naturale’ e devono ragionare come se fossero del settore edile a partire dalla documentazione che devono avere, i durc e tutte le regole che vanno rispettate in cantiere sul piano della sicurezza. Per aziende metalmeccaniche come quelle impiantistiche come per gli antifurti e gli antennisti, solo per citarne due, è un giocare fuori casa. E il nostro dovere è fornire loro tutte le informazioni adeguate perché il nostro motto è: prevenire è meglio che curare”.



“Sono state proprio le aziende ad attivarsi per questo incontro – ha spiegato Enrico Taponecco responsabile dell’ufficio Sicurezza di Confartigianato -. Vogliono conoscere nel dettaglio dal punto di vista operativo e pratico le normative dei cantieri non solo edili ma anche per la termoidraulica e impiantistica. Molto spesso si trovano a dover rispondere a problematiche inerenti a normative difficili da capire e di immediata applicazione in un cantiere”.

“La consapevolezza tra le aziende cresce sempre di più – ha concluso il presidente degli Impiantisti Manlio Faridone - per quanto riguarda l’effettiva sicurezza nei cantieri. Si riduce la quantità di aziende che non adottano le buone pratiche. C’è però una parte burocratica che bisogna conoscere, vogliamo evitare che le aziende incorrano in rischi per una mancata dichiarazione”.