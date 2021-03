Chiara Battini si laurea in Storia dell'arte e valorizzazione del patrimonio artistico

La Spezia - La concittadina Chiara Battini, figlia dei colleghi Gian Paolo Battini e Claudia Verzani, ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Storia dell'arte e valorizzazione del patrimonio artistico presso l'università degli studi di Genova, discutendo una interessante tesi dal titolo: "Comunicare l'arte: analisi dell'evoluzione dei linguaggi e l'avvento del digitale".

Relatore la professoressa Maurizia Migliorini, correlatore il professor Leo Lecci. Attualmente Chiara Battini collabora presso l'associazione culturale Startè come social media manager ed è stata selezionata al master presso l'università "La Sapienza" di Roma dal titolo "Digital Heritage Cultural Communication Through Digital Technologies". Vivissime felicitazioni alla neo dottoressa da parte della redazione di CDS.