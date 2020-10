Chi vuole entrare nei Sogni di Benedetta?

La Spezia - L'Associazione di Promozione sociale "I sogni di Benedetta" cerca soci. Dal 2013 l'Associazione opera nel territorio della Spezia per promuovere piccoli e grandi progetti rivolti ai bambini, perché il mondo che sognano diventi realtà. "Abbiamo bisogno di soci e volontari che abbiano a cuore la difesa dei diritti dei minori e la diffusione di una buona informazione parentale, che garantisca il benessere dei piccoli e delle famiglie. Promuoviamo progetti di sostegno alle famiglie, come Dopo scuola, gioco didattico e Scuola genitori, con l'obiettivo di superare insieme le difficoltà che attraversano i genitori, oggi più che mai soli ad affrontare l'emergenza sanitaria", si racconta l'associazione.



Tutti coloro che sognano un futuro a misura di bambino possono aderire all'associazione contattando il numero (anche Whatsapp) 3923081040 e versando una piccola quota associativa di 5 euro. "Inoltre invitiamo tutti i soci, o coloro che sono interessati ad diventarlo, a partecipare all'Assemblea elettiva e straordinaria il giorno Sabato 24 ottobre, in videoconferenza, consultando, per ulteriori informazioni, la nostra pagina Facebook".