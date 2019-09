Chi ha paura delle smart drugs? Alla Spezia il progetto "Com.Pro"

Incontro in Via Cadorna per discutere di dipendenze, rischi e prevenzione assieme alle famiglie.

La Spezia - Cosa sono le smart drugs e quali rischi corre chi le assume. Sono questi i capisaldi della giornata di prevenzione e informazione dedicata alle famiglie nella mattinata di incontro prevista per il 3 settembre, alle 10.30 a Casa Massà, in Via Cadorna alla Spezia.



L'evento è organizzato dall'associazione "La famiglia Odv" insieme al Consorzio Cometa che propio in Via Cadorna ospiteranno il progetto “Com.Pro.”, acronimo di Community di Protezione dei minori dalle dipendenze, attuato dalle Cooperative sociali "Nuova Dimensione" e "Polis" di Perugia con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Antidroga e la collaborazione di Mo.Ca Future Designers società cooperativa dell' Università degli studi di Firenze.



La giornata di studio permetterà darà spunti ai partecipanti al mondo delle smart drugs , cioè componenti naturali oppure chimici identificato come "nootropi", che amplificano l'apprendimento e la memoria. Un tema delicatissimo, perché questi composti hanno pericolosi effetti collaterali sul sistema nervoso centrale imprevedibili con il rischio che diminuisca, anche, la plasticità del cervello. Queste sostanze sono commerciate legalmente.

Di questo tema dunque se ne parlerà il 3 settembre e per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al 393-1479654.