Che luglio per Cds! Un altro mese da record

La Spezia - Per Città della Spezia è stato un luglio record. Il mese che ci siamo appena lasciati alle spalle non è soltanto stato climaticamente afoso ma fa fare un ulteriore passo in avanti al quotidiano della nostra provincia che, giorno dopo giorno con la costanza di sempre, viaggia verso i vent'anni di vita. Anni di record in serie battuti mese dopo mese, con un'escalation di visite e fidelizzazione, capace di andare ben oltre le profilazioni di Facebook e Google. Numeri che sono letteralmente impennati nel 2019 con un incremento cospicuo a partire dal già ottimo mese di aprile. Quello che è successo dopo lo abbiamo giustamente rimembrato mese dopo mese, ma a luglio si è andati ancora oltre. Nel settimo mese dell'anno le sessioni lambiscono quota 1,5 milioni: 1.481.963 per l'esattezza che, riparametrati sui 31 giorni, certificano un numero sessioni giornaliero impressionante visto il bacino d'utenza a cui si rivolge: 47.805. Altrettanto lusinghieri e da primato i numeri dei cosiddetti utenti unici assoluti, anch'essi certificati dall'unico mezzo deputato a farlo, Google Analytics: nella media di luglio sono 34.916. Non c'è altro da fare che ringraziare innanzitutto la redazione ed i collaboratori del giornale, anima concreta di una vicenda che ha pochi eguali nel resto della Penisola. Poi chi, ogni giorno, ha deciso di informarsi e passare il proprio tempo su queste pagine. Grazie a voi tutti, noi andiamo avanti.



Fabio Lugarini

Direttore di Città della Spezia