Che aria tira a Spezia? Una mappa in tempo reale per scoprirlo

La Spezia - Da oggi è possibile consultare i dati del monitoraggio della qualità dell’aria, con le più recenti misure disponibili messe immediatamente a disposizione di tutti i cittadini. Si arricchisce così l’offerta Arpal per seguire lo stato della qualità dell’aria nella nostra regione. Dopo i bollettini giornalieri suddivisi nelle province, è stata aperta alla consultazione pubblica la rete di monitoraggio in tempo reale, realizzata visualizzando i dati attraverso il modulo "Dataview" del software Opas* 2.0.



In Liguria sono quasi 50 le postazioni di misura. La mappa indica le attuali stazioni di monitoraggio, corredate da una scheda anagrafica con localizzazione e parametri rilevati. Sono presenti anche i mezzi mobili, di solito utilizzati per campagne di misura temporanee, orientate ad approfondire specifiche problematiche. Per ogni stazione è possibile visualizzare i dati misurati scegliendo l’arco temporale di interesse; solo i dati del giorno sono “grezzi” (cioè non ancora verificati da tecnici Arpal), mentre quelli pregressi sono già verificati.



In Liguria, ogni inquinante monitorato in automatico è rappresentato da un indicatore giornaliero, basato su riferimenti normativi, tematizzato con un codice colore dal celeste (qualità buona) al rosso scuro (qualità pessima). Dai dati misurati nelle stazioni della rete regionale si ottiene così una prima valutazione della qualità dell’aria in Liguria, relativa al giorno precedente. Gli stessi indicatori, accompagnati da altri parametri, si ritrovano nei bollettini giornalieri suddivisi per provincia, scaricabili dalla sezione “aria” del nostro sito.



Oggi, martedì 20 ottobre, i punti di rilevamento spezzini rilevano qualità buona ovunque (Le Grazie, Viale Amendola, Piazza Saint Bon, Chiappa, Maggiolina, Fossamastra, Pitelli, San Venerio, Follo, Santo Stefano Bolano), con sporadiche eccezioni: qualità discreta rilevata dal mezzo mobile dell'Autorità portuale e qualità mediocre all'incrocio di Via San Cipriano. Non disponibile il dato di Sarzana, Piazza Pertini.



Il link alla mappa in tempo reale: https://opas.arpal.liguria.it/str_dataview