La Spezia - La Cgil spezzina oggi ha intonato "Bella ciao" dalla sede di Via Bologna. L'occasione si è prestata per celebrare il 25 aprile. Dunque, tutti alle finestre con mascherine e bandiere per la festa della Liberazione. Dai balconi circostanti è partito qualche applauso. Una celebrazione differente rispetto agli altri anni ma in questi tempi di coronavirus questo è stato l'unico modo per un attimo di convivialità con il quartiere. A chiudere il grande coro: "Ora e sempre Resistenza!"